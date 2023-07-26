Подмосковье 26 июля 2023, 17:16 Жителей ветхого дома в Мытищах начнут переселять в более просторные квартиры осенью Фото: unsplash.com

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В Мытищах начнут переселять людей из ветхого жилья в комфортабельные новостройки этой осенью. Так поступят и с 77-летней Верой Бровкиной, которая прожила в панельном пятиэтажке на Новомытищенском проспекте почти 60 лет.

«Нас из бараков переселили сюда. Но нам сказали: вы тут проживете пять лет, а потом мы вас куда-нибудь еще переселим. Пять лет превратились в 60. В 59, если точно. Вот в июне было 59 лет», — рассказала жительница округа.

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В трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров вместе с пенсионеркой живет шесть человек. Некоторое время назад Вере Николаевне поступило предложение переехать из старой панельки в новый дом, который строится по соседству в квартиру с большей площадью.

«Мы на плане смотрели, что квартира будет хорошая, благоприятная, не то, что у нас — там кухонька четыре метра», — пояснила Бровкина.

Татьяна Болотова тоже из этого старого дома. Она живет в трехкомнатной квартире с семьей — всего девять человек.

«У нас вот здесь подвальное помещение. Трубы проходят внизу, заливает. Комары, тараканы. Нежилое помещение, скажем так. Надо рушить помещение. И уже давно», — рассказала она об условиях жизни.

Вместо протекающих домов построят новые и современные. Часть квартир отдадут переселенцам, а часть продадут. Работы проводят по программе, которая стартовала в Мытищах. Власти города выделяют застройщику землю строительство с обременением по переселению живущих там в ветхих домах людей.

«В каждую квартиру заведено оптоволокно, чтобы у людей был скоростной интернет, сразу будет проведена точка доступа. Также присутствуют все счетчики. За ними смотреть не надо, они в автоматическом режиме будут приходить в управляющую компанию и жильцам», — сообщил начальник объекта строительства Алексей Путилин.

Также в доме установят современную систему пожаротушения и разместят консьержа. Сейчас специалисты заканчивают чистовую отделку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.

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