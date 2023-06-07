Подмосковье 07 июня 2023, 14:32 Андрей Воробьев объявил об окончательном решении проблемы дольщиков в этом году Губернатор Подмосковья Воробьев: 12 тысяч квартир получат дольщики в этом году

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Московская область до конца этого года окончательно решит проблему обманутых дольщиков, которая стала тяжелым наследием. До конца этого года оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков выдадут ключи от 12 тысяч квартир. Об этом в ходе обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что всего в Подмосковье без жилья остались 117 тысяч дольщиков. За время проведенной работы ключи или денежную компенсацию передали более чем 105 тысячам семей.

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Все это стало возможным за счет средств регионального бюджета и девелоперов, которые взяли на себя часть нагрузки.

«В этом году мы должны выдать последние 12 тысяч ключей нашим дольщикам», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вопрос с обманутыми дольщиками в регионе решится окончательно. Сегодня для участников долевого строительства действует защита в виде эскроу-счетов, то есть строитель не может получить деньги пока не сдаст дом.

Воробьев подчеркнул, что это очень чувствительная тема, о которой важно говорить. Но после передачи последних 12 тысяч квартир эта история завершится.