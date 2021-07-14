facebook_pixel
    14 июля 2021, 14:47

    Жителей Подмосковья призвали отложить поездки в часы пик из-за аномальной жары

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    В Подмосковье ввели экстренное предупреждение из-за аномальной жары. Она стала рекордной с 1951 года. Жителей призвали отложить поездки на общественном транспорте и машинах в часы пик.

    Жителей Подмосковья призвали отложить поездки в часы пик из-за аномальной жары

    Временно отказаться от них порекомендовали в Минтрансе Подмосковья.

    Рекомендуем отложить поездки на личном, общественном транспорте в часы пик. При поездках берите с собой питьевую воду и избегайте долгого пребывания на улице

    Минтранс Подмосковья.

    Температура воздуха в Подмосковье поднялась до +35 градусов. Экстренное предупреждение действует 14 и 15 июля.

    «Такая аномальная жара — это рекорд со времен 1951 года», — подчеркнули в Минтрансе.

    Если ощущаются признаки теплового удара, то нужно начать пить воду небольшими дозами. Также важно охладить тело в тени, в душе или постоять на ветру.