Жителей Подмосковья призвали отложить поездки в часы пик из-за аномальной жары

В Подмосковье ввели экстренное предупреждение из-за аномальной жары. Она стала рекордной с 1951 года. Жителей призвали отложить поездки на общественном транспорте и машинах в часы пик.

Временно отказаться от них порекомендовали в Минтрансе Подмосковья.

Рекомендуем отложить поездки на личном, общественном транспорте в часы пик. При поездках берите с собой питьевую воду и избегайте долгого пребывания на улице Минтранс Подмосковья.

Температура воздуха в Подмосковье поднялась до +35 градусов. Экстренное предупреждение действует 14 и 15 июля.

«Такая аномальная жара — это рекорд со времен 1951 года», — подчеркнули в Минтрансе.

Если ощущаются признаки теплового удара, то нужно начать пить воду небольшими дозами. Также важно охладить тело в тени, в душе или постоять на ветру.