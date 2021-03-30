Жителей Подмосковья предупредили о дожде и усилении ветра до утра 31 марта

Дождь и усиленный ветер ожидаются в Подмосковье со вторника, 30 марта, до утра среды. Об этом водителей и пешеходов предупредили в областном Минтрансе.

До утра 31 марта в Московской области прогнозируют усиление юго-западного ветра с порывами от 12 до 17 метров в секунду.

В регионе пройдет и небольшой дождь. При этом температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла.

Не спешите на дорогах, соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких маневров Минтранс Подмосковья.

Вместе с тем водителям посоветовали держать дистанцию, быть особенно аккуратными в черте населенных пунктов.

Автомобилистам напомнили, что лучше не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее стало известно, что синоптики пообещали «коралловый» апрель.