«Коралловый» апрель пообещали синоптики

«Коралловый» апрель ждет москвичей в этом году — температура в столице на один-два градуса превысит норму. Об этом рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Что касается апреля. На долгосрочной карте преобладают коралловые цвета, желтые с красноватым оттенком. То есть у нас будет „коралловый“ апрель с температурой на один-два градуса выше нормы», — сказал он.

Тишковец уточнил, что осадков в апреле будет не так много — месяц еле-еле дотянет до нормы. Скорее всего, москвичей ждет дефицит дождей. Это указывает на то, что в апреле будет больше солнечных дней, чем должно быть в этом месяце на основе климатических наблюдений за прошлые годы.

Он уточнил, что по норме средняя температура в апреле должна составлять днем +10,4 градуса, а количество осадков достигать 44 миллиметра. При этом в ближайшие дни температура воздуха достигнет +9 градусов. 29 марта она будет колебаться от +7 до +9, а 30 марта — от +5 до +10 градусов, отметил Nation News.

Ранее Тишковец рассказал Ura.ru, что россиян ждет «оранжевое лето». Он пояснил, что погода в летние месяцы будет на один-два градуса выше климатической нормы.