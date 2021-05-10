Жителей Подмосковья ждут заморозки в ночь на 10 мая

В понедельник, 10 мая, в Московской области ожидаются заморозки. Этой ночью будет до -2 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

10 мая в московском регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью в Москве будет +1…+3 градуса, по области 0…+5 (местами заморозки до -2 градусов).

Днем в Москве ожидается +18…+20, по области +15…+20 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду.

11 мая, по предварительному прогнозу Гидрометцентра, в регионе будет небольшая облачность. Без осадков. Ночью в Москве температура опустится до +5…+7 градусов, по области ожидается +2…+7.

Днем в столице летние +22…+24 градуса, по области +19…+24. Ветер переменный 2-7 метров в секунду.

С 12 мая в Москву и область придут дожди. Но дневная температура может подниматься до +26.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили подробности подготовки к воздушной части парада Победы в Москве. Дождливую погоду удалось перебороть с помощью метеозащиты. В этом году на разгон облаков было выделено 417,4 миллиона рублей.