Синоптик рассказал, что помогло провести воздушный парад в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что провести воздушный парад в Москве помогла метеозащита. Об этом сообщило РИА «Новости».

Улучшению погоды для авиации поспособствовал интенсивный засев дождевой облачности реагентами с сектора выноса воздушных масс. Эту процедуру провели сотрудники Агентства атмосферных технологий. По данным сайта государственных закупок мэрии Москвы, на метеозащиту в этом году было выделено 417,4 миллиона рублей.

«Во время проведения парада Победы в Москве наблюдались сложные метеоусловия: низкая „рваная“ облачность, небольшой дождь. Однако это не помешало проведению всех запланированных мероприятий, в том числе авиационной части парада», — рассказал синоптик.

Тишковец объяснил, что нижняя граница сплошной облачности над городом постепенно поднялась с 250–300 метров до 500–600 метров, а видимость улучшилась с четырех километров до 10. Это позволило пилотажным группам пролететь над Красной площадью.

В параде Победы в этом году приняли участие более 12 тысяч человек, механизированная колонна техники и парадный строй авиации.