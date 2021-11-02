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    02 ноября 2021, 05:47

    Жителей Подмосковья призвали поддержать продукцию производителей в конкурсе «Вкусы России»

    Назван способ проголосовать на конкурсе «Вкусы России»

    Анастасия Кукова

    Народное онлайн голосование в федеральном конкурсе «Вкусы России» продлится до 7 ноября. Победители прославятся на всю страну и получат новый стимул для создания новых вкусных продуктов. В этом году Подмосковье стало лидером по количеству брендов — было подано 44 заявки.

    Жителей Подмосковья призвали поддержать продукцию производителей в конкурсе «Вкусы России»

    В прошлом году благодаря активному участию в голосовании жителей региона победителем конкурса стала единая команда фермеров «Сыры Московской области».

    Сейчас предприниматели Подмосковья представили уникальные продукты — «Королевский сырный десерт», «Ягоды Подмосковья», «Луховицкий огурец», «Лимонады из Черноголовки», и многие другие.

    Чтобы помочь производителям области нужно зайти на сайт конкурса «Вкусы России», выбрать в списке Московскую область и проголосовать за понравившийся бренд.

    По данным на 26 октября, среди подмосковных брендов лидируют производители ягод. За них отдали свои голоса свыше 10,6 тысячи пользователей.