Жителей Подмосковья призвали поддержать продукцию производителей в конкурсе «Вкусы России»

Народное онлайн голосование в федеральном конкурсе «Вкусы России» продлится до 7 ноября. Победители прославятся на всю страну и получат новый стимул для создания новых вкусных продуктов. В этом году Подмосковье стало лидером по количеству брендов — было подано 44 заявки.

В прошлом году благодаря активному участию в голосовании жителей региона победителем конкурса стала единая команда фермеров «Сыры Московской области».

Сейчас предприниматели Подмосковья представили уникальные продукты — «Королевский сырный десерт», «Ягоды Подмосковья», «Луховицкий огурец», «Лимонады из Черноголовки», и многие другие.

Чтобы помочь производителям области нужно зайти на сайт конкурса «Вкусы России», выбрать в списке Московскую область и проголосовать за понравившийся бренд.

По данным на 26 октября, среди подмосковных брендов лидируют производители ягод. За них отдали свои голоса свыше 10,6 тысячи пользователей.