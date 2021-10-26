Подмосковье поборется за первое место в конкурсе «Вкусы России»

Подмосковье присоединилось к ежегодному гастрономическому конкурсу «Вкусы России». Поддержать любимые бренды можно не выходя из дома, приняв участие в онлайн-голосовании.

Российские регионы представляют на конкурсе свои лучшие продукты. В этом году Подмосковье лидирует по количеству заявок — участвуют сразу 44 бренда. Регион представил свои сладкие ягоды, а также коломенский мед, можайское молоко, звенигородский сытень и многое другое.

Чтобы помочь подмосковным производителям, необходимо зайти на сайт конкурса и выбрать в списке Московскую область. Из списка участников можно выбрать один бренд. Всего можно проголосовать три раза, выбрав по одному бренду от разных регионов страны. Голосование продлится до 7 ноября включительно.

Пока среди подмосковных брендов на конкурсе лидируют производители ягод. За малину и клубнику проголосовали уже более 10,6 тысячи пользователей.

В 2020 году на конкурсе «Вкусы России» в число победителей удалось войти единой команде фермеров «Сыры Московской области».