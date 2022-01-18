Жителей Подмосковья призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада
Дорожные и коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим из-за снегопада
Начавшийся в Московской области снегопад продолжится в течение всего дня. Коммунальные и дорожные службы перешли на усиленный режим работы с 6:00, чтобы расчистить трассы от завалов. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он призвал жителей Подмосковья проявить понимание и поддержку сотрудникам, задействованным в уборке снега.
«У многих даже нет времени на отдых, а работы предстоит еще много. Поэтому давайте их поддержим и проявим немного терпения. Сугробы кое-где все еще есть, но их обязательно расчистят», — пообещал губернатор Подмосковья.
Андрей Воробьев призвал автолюбителей сегодня быть особенно внимательными на дорогах. Но лучше всего отказаться от личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт.
«Мы дополнительно вывели на самые загруженные маршруты 100 автобусов, чтобы не было очередей на остановках. Будьте осторожны и берегите себя», — призвал жителей Подмосковья Андрей Воробьев.
Уборка снега в Московской области продолжится до полной расчистки. На улицах городских округов Подмосковья с раннего утра работают более 14 тысяч дворников. Об это рассказал вице-губернатор Евгений Хромушин.
Он подчеркнул, что дежурная служба правительства Московской области держит ситуацию на круглосуточном контроле. Руководители ведомств находятся в постоянном контакте с главами городских округов, которые отчитываются о проделанной работе.