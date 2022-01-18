Более 14 тысяч дворников вышли на уборку снега в Подмосковье с шести часов утра

Интенсивная уборка снега в Подмосковье продолжится до полной расчистки территорий, рассказал вице-губернатор Евгений Хромушин. С шести часов утра на улицы вышли 14,2 тысячи дворников. Коммунальная служба усилила работу по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Снегопад в Подмосковье оказался затяжным. Он продолжается уже с 16 января. Жителей попросили отнестись с пониманием к коммунальщикам, расчищающим дороги.

Хотим извиниться за неудобства перед нашими жителями. Просим их с пониманием отнестись к ситуации, так как расчистка ведется активно, всеми силами и средствами Евгений Хромушин.

За ситуацией на дороге круглосуточно следит дежурная служба. Правительство Московской области регулярно общается с главами городских округов по уборке снега.

«Мы будем поддерживать такой интенсивный график работ и численный состав наших дворников, техники до тех пор, пока не расчистим территорию», — отметил Хромушин.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что сейчас на маршруты Подмосковья дополнительно вывели уже 100 автобусов.