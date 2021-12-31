Жителей Подмосковья призвали не оставлять детей без присмотра при катании с горок

Катание с горок — любимая многими забава в зимнее время, однако при этом важно соблюдать безопасность и не оставлять детей без присмотра. Об этом сообщили на сайте ГУ Гражданской защиты Московской области.

Родителей призвали следить за тем, чтобы дети катались на ватрушках, санках и снегокатах только в специальных, оборудованных для этого местах. Нельзя допускать, чтобы дети спускались с горок там, где есть обрывы, крупные ямы, трамплины, выезды на водоем, проезжую часть, железную дорогу. Не должно быть никаких препятствий, естественных или искусственных. Голый лед тоже опасен.

Нужно следить и за тем, чтобы после съезда с горки дети не задерживались внизу, а сразу отходили в сторонку. И на всякий случай напомнили, что телефон Единой службы службы спасения - 112.

Ранее в Министерстве культуры Подмосковья рассказали о спектаклях для взрослых и детей, которые покажут в государственных театрах региона в период новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Зрителям покажут спектакли «Щелкунчик», «Морозко», «Баба Яга против зла» и другие.