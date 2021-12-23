Жителям Подмосковья рассказали о спектаклях в театрах на новогодних праздниках

Спектакли для детей и взрослых покажут в государственных театрах Подмосковья с 31 декабря по 9 января. Зрители увидят «Морозко», «Бабу Ягу против зла», «Маленькую Метелицу» и не только, а самым популярным в афише станет «Щелкунчик».

Это отметили в Министерстве культуры Подмосковья. Жителям напомнили, что государственные театры региона участвуют во всероссийском проекте «Пушкинская карта».

Московский Губернский театр

В Московском Губернском театре спектакль «Щелкунчик» покажут 31 декабря, 5 и 9 января.

Спектакль «Рождество. Мистерия. Бал» можно будет увидеть 31 декабря, 6, 7 и 8 января.

«Морозко» представят зрителям 3, 4, 6, 7, 8 января, а 9-го они увидят «Весну».

Кроме того, театр привезет свои спектакли в три города Подмосковья:

• 4 января «Щелкунчика» покажут в Лыткарине, в Доме культуры «Мир»;

• 5 января «Аленький цветочек» покажут в Солнечногорске, в Доме культуры имени Лепсе;

• 9 января «Маленького принца» покажут в Клину, в Музее-заповеднике имени Чайковского.

Московский областной государственный театр юного зрителя

Спектакль «Мороз & Ко» представят зрителям 31 декабря, 2, 3 и 5 января.

Все желающие смогут увидеть «Леди Совершенство» 4 и 8 января.

«Щелкунчика» покажут 6 и 7 января, а 9-го — «Маленькую Метелицу».

Кроме того, театр привезет свой спектакль во Власиху. В местом доме культуры «Щелкунчика» представят 5 января.

Московский областной театр драмы и комедии

«Бабу Ягу против зла» покажут 31 декабря, 5 и 6 января.

Спектакль «Волшебный фонарик, или Игра со временем» можно будет увидеть 2 и 3 января.

Постановки «Новогодние подарки» покажут 4 и 7 января, а 8-го и 9-го — «Волшебную силу».

Академический театр балета «Русский балет»

В Московском областном государственном академическом театре балета «Русский балет» 2 января покажут «Щелкунчика».

Московский областной государственный театр кукол

В Московском областном государственном театре кукол спектакль «Мороз Иванович» представят 31 декабря, 2 и 7 января.

А 3, 4, 8 и 9 января можно будет увидеть постановку «Как Ежик и Медвежонок Новый год встречали».

Кроме того, 5 и 6 января покажут спектакль «Солнышко и снежные человечки».

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».