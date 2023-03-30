Подмосковье 30 марта 2023, 14:43 Жителей Подмосковья пригласили в усадьбы на День прогулки по парку Викимедиа

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Жителей Московской области пригласили посетить усадьбы Подмосковья в День прогулки по парку, который отмечают 30 марта. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия региона.

Главная цель праздника — привлечь внимание людей к такому приятному способу отдыха, как прогулка по парку. Врачи уверены, что для жителей мегаполисов он особенно полезен, поскольку снижает стресс и улучшает физическую форму.

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Главное управление культурного наследия Московской области пригласило посетить в этот день усадьбы Архангельское, Горки Ленинские, Мураново, Большие Вяземы, Захарово и другие. Многие из них обладают статусом объектов культурного наследия. Их красотой вдохновлялись русские писатели, поэты и художники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником.

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