Подмосковье 25 января 2023, 12:22 Жителей Подмосковья пригласили стать участниками всероссийского конкурса на лучший зимний двор Unsplash

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Партия «Единая Россия» проведет конкурс «Лучший зимний двор России». Жители Подмосковья могут подать заявку на участие и получить призы за хорошо благоустроенную придомовую территорию.

Материалы на конкурс принимаются в электронном виде до 28 февраля. Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям. Например, можно представить на суд жюри мероприятие, проведенное во дворе с соседями. Рассматриваться будут также инфраструктура зимнего двора и лучшее оформление.

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Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку можно на сайте life-konkurs.er.ru. Понадобится описать задумку, представленную к участию, и приложить ссылки на фотографии или видео. Итоги подведут весной.

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