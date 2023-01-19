Важное 19 января 2023, 12:27 Губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости повысить качество услуг ЖКХ в Подмосковье

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Перепады температуры от 0 до −30 градусов привели к сбоям коммунальных сетей в некоторых округах Подмосковья в начале года. Губернатор Андрей Воробьев на совещании с силовиками подчеркнул, что вопросы тепло- и электроснабжения требуют слаженного взаимодействия ведомств.

Коммунальные службы Московской области усилили работу для оперативного восстановления возможных сбоев в условиях резких перепадов температур.

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«Мы вынесли тему, связанную с различными вопросами ЖКХ и всем, что беспокоит людей. Считаю это важным. Мероприятия позволят нам добиться более высокого качества предоставления услуг ЖКХ. Я имею в виду и тепло-, и электроснабжение», — сообщил Андрей Воробьев.

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По его словам, этот вопрос возьмут под особый контроль вместе с силовым блоком и профильными ведомствами.

«Это касается еще и СНТ, где все больше жителей пребывает круглогодично», — добавил губернатор.

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