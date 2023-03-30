Подмосковье 30 марта 2023, 19:38 Жителей Подмосковья пригласили принять участие в спортивном фестивале «Здоровая семья — сильная Россия» Публичное достояние

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Жители Московской области могут принять участие в спортивном фестивале «Здоровая семья — сильная Россия». Его проводят в рамках всероссийского проекта «Многодетная Россия», сообщила региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы».

Программа фестиваля включает в себя акции и конкурсы спортивной направленности и финальное мероприятие в Москве. Принять участие в фестивале могут семьи с детьми, в том числе многодетные, из всех регионов России.

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Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсные материалы, соответствующие выбранной номинации. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса и заполнить анкету можно на сайте.

Проект «Многодетная семья» реализуют в России с 2020 года. В этом году в нем примут участие 60 регионов страны, более 3000 многодетных семей и 100 общественных организаций.

Фестиваль является популяризирует активный и здоровый образ жизни и помогает отлично проводить время во время занятий спортом или отдыха на природе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

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