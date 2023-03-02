Важное 02 марта 2023, 17:24 Воробьев: сайт «Спорт Подмосковья» получил 1-е место на всероссийском форуме стартапов Андрей Воробьев: сайт «Спорт Подмосковья» занял 1-е место на форуме стартапов

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Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку спортивного онлайн-портала. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, этот стартап дал жителям максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и не только.

Итоги конкурса стартапов подвели на всероссийском форуме «Мы вместе. Спорт». Проект из Подмосковья стал лидером в номинации «Лучшее комплексное IT-решение для цифровизации спортивных объектов».

Президент поставил задачу — к 2030 году довести долю жителей, которые регулярно занимаются спортом, до 70%. Сервис «Спорт Подмосковья» — дополнительный инструмент, разработанный для достижения этой цели. Андрей Воробьев

Весной прошлого года Андрей Воробьев презентовал цифровой сервис на заседании Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

«Онлайн-сервис дает жителям максимально удобную и понятную информацию о том, какие стадионы, бассейны, физкультурные центры или ледовые арены есть рядом с домом, платные они или нет, как в них записаться, какие тренеры там работают», — отметил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что областное правительство видит с помощью портала, насколько загружены спортивные центры, какие секции популярны и наоборот. Сервисом пользуются уже около 200 тысяч человек.

И другие возможности портала

На портале «Спорт Подмосковья» можно увидеть информацию о четырех тысячах тренеров и 400 спортивных объектах.

Жители Московской области могут онлайн записаться в секции, подобрать тренера. В течение 72 часов на телефон придет СМС с приглашением на занятия.

Вместе с тем на сайте работает календарь спортивных событий. Можно увидеть, когда состоятся турниры по шахматам, теннису, борьбе, футбольные, хоккейные, волейбольные и баскетбольные матчи, забеги, велогонки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».