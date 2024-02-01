Подмосковье 01 февраля 2024, 15:06 Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Снежнолесье2024» Комитет лесного хозяйства МО

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Комитет лесного хозяйства Московской области объявил о старте конкурса «Снежнолесье2024», который продлится до 1 марта. Участникам предлагается сделать фотографии зимнего леса.

Лес зимой — одно из самых чудесных мест для прогулок особенно этой зимой после сильных снегопадов и метелей. Представители Комитета лесного хозяйства Подмосковья призывают жителей региона взять фотоаппараты или телефоны и отправиться в лес, чтобы сфотографировать окружающую природу.

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«И возможно, именно вы станете одним из победителей, который получит подарок от Комлесхоза», — подчеркнули в Комитете лесного хозяйства.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить фотографию зимнего леса в закрепленном сообщении под постом конкурса или в чатах 19 лесничеств. Кроме того, нужно разместить хештег: #снежнолесье2024.

Пять самых красивых фотографий определят путем голосования, а их авторов наградят ценными подарками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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