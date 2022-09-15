Жителей Подмосковья пригласили принять участие в бизнес-игре «Начинающий фермер» | 360°

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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в бизнес-игре «Начинающий фермер»

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Международная бизнес-игра «Начинающий фермер» пройдет в три этапа в 2022 году. Потенциальных участников из Подмосковья пригласили отправлять заявки на участие в проекте. Первый этап игры стартует уже в октябре.

Бизнес-игру «Начинающий фермер» проводит Российский союз сельской молодежи, начиная с 2012 года. В проекте за это время приняло участие свыше 11 тысяч человек.

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С 2020 года игру начали проводить на международном уровне. Среди участников — представители из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Германии и Кыргызстана.

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Первый этап игры в 2022 году будет проходить до 15 октября, в его рамках пройдут конкурсные испытания на территориях стран-участниц. Второй этап продлится  до 10 ноября, на нем будут заочно оценивать конкурсные работы победителей первого этапа. Дошедших до третьего тура участников ждет защита проектов перед международным экспертным советом в онлайн-формате. Он будет проходить после 10 ноября.

Целью бизнес-игры «Начинающий фермер» является развитие у участников навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, а также выработки управленческих решений и умения работать в команде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе введут новую адресную меру поддержки среднего бизнеса.

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