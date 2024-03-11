Подмосковье 11 марта 2024, 11:23 Жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы президента всей семьей и стать участниками розыгрыша призов

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Прийти на выборы президента вместе с родными и стать участниками розыгрыша более 100 тысяч призов смогут жители Подмосковья. С 15 по 17 марта в регионе стартует очередное задание большого проекта «Всей семьей».

Участникам нужно будет прийти на выборы президента России со своими родными и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Для дистанционно голосующих свои правила — им нужно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше членов семьи будет в кадре, тем лучше.

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Конкурсное фото нужно опубликовать у себя на странице во «ВКонтакте» или «Одноклассниках» с официальным хештэгом проекта #всейсемьей.

Компания NetPrint разыграет среди участников 100 тысяч семейных фотокниг. В числе призов — две тысячи сертификатов на покупки в OZON. Кроме того, каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно использовать для портфолио.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля.

Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование пройдет в течение трех дней — с 15 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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