Подмосковье 04 февраля 2024, 15:28 Жителей Подмосковья пригласили посетить живописную экотропу в Пущине Unsplash

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Смотровая площадка на Парковой улице по праву считается одним из самых популярных мест для прогулок в Пущине. Здесь пролегает оборудованная экотропа, с которой открывается живописный вид на Оку и Приокско-Террасный заповедник.

Путешествие по экотропе начинается у храма Михаила Архангела, проходит через заказник «Карстовый» и заканчивается у водопада. Протяженность данного маршрута составляет примерно четыре километра, а для его прохождения потребуется около двух часов.

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Во время прогулки по маршруту можно посетить такие достопримечательности, как древнее Тешиловское городище и археологический памятник Селище Пущино. Экотропа также ведет к месту, откуда открывается потрясающий вид на долину Оки. Оно идеально подходит для того, чтобы насладиться подмосковными закатами.

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