Подмосковье 28 декабря 2023, 15:10 Жителей Подмосковья пригласили отправить письмо Деду Морозу Медиаархив Подмосковья

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Ящики для отправки писем Деду Морозу установили в почтовых отделениях, музеях, выставочных центрах и площадях Подмосковья. Поучаствовать в акции может любой желающий.

Как рассказали в Мингосуправлении Подмосковья, акция проходит в 16 почтовых отделениях, музее-заповеднике «Архангельское», а также в «МЕГЕ» в Химках и «Пряничном трамвае» в Коломне. В Москвы ящики можно найти в отделениях «Почты России» на улицах Мясницкой и Никольской, а также в парках, в ЦДМ на Лубянке и терминалах «Аэроэкспресс». Бесплатно отправить письмо также удастся на 24 станциях метро.

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