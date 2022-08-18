Жителей Подмосковья пригласили на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

C 5 сентября по 5 октября 2022 года Федеральное агентство по делам национальностей проводит международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В прошлом году его участниками стали более пяти тысяч человек из 77 стран мира.

В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители от 18 лет. Каждый участник может представить до пяти фотографий, созданных не ранее 2016 года. Номинации такие: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва». Впервые в 2022 году в конкурсе могут принять участие школьники от семи до 17 лет включительно, для них организована отдельная номинация «Детский взгляд».

В жюри вошли известные номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты. Награждение победителей состоится в преддверии Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы.

Подробная информация размещена на официальном портале фотоконкурса: www.rucivilization.ru.

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