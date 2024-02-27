Подмосковье 27 февраля 2024, 16:52 Жителей Подмосковья пригласили на экологическую акцию от компаний по вывозу мусора пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Поймай мусоровоз» от регоператоров ЭкоЛайн-Воскресенск и ЭкоПромСервис. Участники могут получить денежные призы за фото мусоровозов, с которых разлетается груз.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, акция стартует 1 марта. Предметом охоты могут стать синие и серые мусоровозы, а также техника с прицепом. Участникам предлагают сделать фото, на котором видно замеченное нарушение, а также госномер транспорта. В сообщении нужно указать дату, место и телефонный номер для связи. Их будут принимать по адресу электронной почты rsoactiv@ec-line.ru. Первый приславший фото или видео получит премию в размере пяти тысяч рублей.

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Другая акция регоператора действует уже почти пять лет. Участники могут получить денежный приз за фото вывоза сухих и смешанных отходов одной машиной. Обе акции работают на территории обслуживания компаний. Это Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Егорьевск, Воскресенск, Шатуру, Солнечногорск, Клин и часть Химок.

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