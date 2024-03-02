Подмосковье 02 марта 2024, 15:48 Жителей Подмосковья пригласили на дизайн-маркет «Сезон ежевики» в Мытищах пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Дизайн-маркет «Сезон ежевики» распахнул свои двери перед посетителями 2 марта в Мытищах. Жители и гости Подмосковья могут приобрести разнообразные фермерские продукты, такие как мясные и рыбные деликатесы, пастила, молоко, сыр и мармелад.

Каждый желающий получил возможность приобрести уникальные изделия ручной работы от местных мастеров, которые станут идеальными подарками для друзей и близких, а также выбрать из широкого ассортимента украшений и аксессуаров, натуральной косметики, парфюмерии, посуды и текстиля.

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Также в программе события запланирована конференция «Женское здоровье», которая будет проходить с 13:00 до 17:00 в малом зале ДК «Яуза» на улице Мира. Посещение конференции абсолютно бесплатное.

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