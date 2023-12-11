Подмосковье 11 декабря 2023, 12:45 «Считаю это важным». Воробьев — о поддержке бизнеса в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Тема инвестиций и бизнеса станет первым вопросом, который рассмотрят на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с зампредами. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

«Там были сделаны акценты на то, что в нашу страну, несмотря на беспрецедентные санкции, давление, приходит бизнес. И отечественный, и иностранный. Да, изменилась география, но вместе с тем сегодня прозвучат соответствующие примеры», — подчеркнул губернатор Воробьев.

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Зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева на совещании расскажет о динамике воплощения проектов по импортозамещению, новых предприятиях и мерах поддержки. Один из бизнесменов, получивших поддержку, Михаил Помохин, прокомментирует, «все ли понятно с точки зрения набора тех преференций, грантов» и помощи, оказываемой бизнесу в Подмосковье.

Андрей Воробьев напомнил, что в регионе приняли решение по развитию новых индустриальных парков. Об этом также пойдет речь на совещании.

«Считаю это важным, интересным. У нас, у каждого главы, у каждого члена команды стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу», — подчеркнул губернатор Московской области.

Он упомянул, что министр правительства региона по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян сопровождает работу Центра содействия строительству в Подмосковье. Эта работа очень важна, ее клиентоориентированность — одно из определяющих условий успеха проекта, констатировал Воробьев. Он отметил, что любое предприятие сталкивается с проблемами и вызовами, однако если упомянутый сервис отвечает запросам предпринимателей, время реализации проекта «становится предсказуемым».

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