Подмосковье 17 мая 2023, 13:21 Жителей Подмосковья пригласили на благотворительный детский фестиваль 1 июня в «Крокус Сити Холл»

Читать 360tv в

Благотворительный фестиваль пройдет 1 июня в День защиты детей в концертном зале «Крокус Сити Холл». Вырученные от продажи билетов средства направят нна поддержку участников проекта «Счастливое детство».

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что проект «Счастливое детство» создали совместно с фондом Святителя Василия Великого. Его главная цель — восстановление социальных учреждений для детей-сирот в новых субъектах страны, оказание индивидуальной помощи отдельным семьям, находящимся в сложной ситуации, а также протезирование и реабилитация раненых детей.

Реклама

На фестивале дети и их родители смогут познакомиться с произведениями современных авторов в различных сферах культуры: литературе, музыке, театре, кинематографии и мультипликации. В рамках фестиваля также пройдет благотворительный вечер для партнеров проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тысячи детей участников СВО из Подмосковья получат путевки в летние лагеря. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».