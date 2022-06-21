Жителей Подмосковья приглашают отправиться в тур на электропоезде

Центральная пригородная пассажирская компания возобновит программу туристических путешествий. С июля в ЦППК запустят экскурсии в Коломну и Калужскую область на электропоезде.

В Коломне экскурсантов ждет квест с поиском сокровищ. Исторический центр гости города осмотрят на трамвае, а во время путешествия узнают много фактов о русском языке. Туристы сделают своими руками набивной рисунок на ткани, нарядятся в средневековые костюмы и сразятся в поединке на безопасном оружии. Тур завершится чаепитием с пирожками.

Калужская область покажет гостям Императорский маршрут или тур по святым местам Оптиной пустыни. Продолжительность программ — 6-7 часов. Путешествие по императорским местам пройдет через дворцы и резиденции, места визита Романовых: «Музей трех цариц», Свято-Георгиевский монастырь, Свято-Троицкий источник в Мещовске и другие точки. Путь в Оптину пустынь проляжет через Город воинской славы Козельск, храмы и святые источники.

Подробнее узнать о программах можно на портале поехали-посмотрим.рф.