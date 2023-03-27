Подмосковье 27 марта 2023, 17:31 Жителей Подмосковья предупредили об утоньшении льда на Иваньковском водохранилище ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» выявили утоньшение льда на Иваньковском водохранилище в Дубне. Заместитель начальника подразделения Александр Проценко предостерег жителей Подмосковья от выхода на поверхность водоема, так как с потеплением это становится небезопасным.

«В ходе рейда спасатели рекомендовали рыбакам покинуть водоем в связи с интенсивным таянием льда, напомнили о средствах спасения, которые должны быть в арсенале каждого любителя подледного лова, и рассказали о способах самоспасения в случае провала под лед», — подчеркнул Проценко.

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Работники «Мособлпожспаса» также отметили, что в ближайшее время структура льда ухудшится, покрытие будет подтоплено, образуются промоины. Только за прошедшие сутки за счет плюсовой температуры, осадков и работы гидротехнических сооружений толщина льда некоторых участков водоема уменьшилась практически вдвое.

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