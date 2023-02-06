Подмосковье 06 февраля 2023, 11:36 Спасатели Подмосковья предупредили об утончении льда на водоемах

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Сотрудники «Мособлпожспас» проверили безопасность льда на водоемах Подмосковья. Они замерили его толщину, а также напомнили жителям о правилах безопасности.

Замначальника службы Сергей Прокопюк рассказал, что многие водоемы достаточно промерзли для выхода на лед, однако на некоторых из них покрытие неоднородное, особенно у берегов, где растет камыш и другая трава, а также в местах течения.

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«Особенно опасно, когда подтаявшее „зеркало“ льда припорашивается снегом, ведь тогда опасные участки вообще становятся незаметны глазу. Обо всем этом спасатели рассказывают жителям Подмосковья, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные провалом человека под лед», — отметил он.

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На истончение льда повлияли дневные оттепели. Из-за них местами на водоемах появились проталины.

«Это следует учитывать любителям подледного лова и пешеходам, привыкшим сокращать путь напрямую по реке», — подчеркнул спасатель.

Жителям посоветовали не рисковать и выбирать безопасные пути передвижения.

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