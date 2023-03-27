Подмосковье 27 марта 2023, 11:46 Жителей Подмосковья предупредили об изменении расписания поездов Горьковского направления в апреле Фото: АО "Центральная ППК" / АО "Центральная ППК"

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График движения пригородных поездов Горьковского направления скорректирован на 28 марта — 23 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С 03:30 28 марта до 03:30 24 апреля закрывается один из путей на станции Нижегородская. В это время поезда будут следовать по оставшимся путям. Данные меры необходимы для проведения работ по строительству Юго-Восточной хорды.

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Также с 28 марта на 27 дней на Горьковском направлении часть поездов, следовавших от и до станции Нижегородская, будет выведена из расписания. Ознакомиться с актуальным графиком движения транспорта можно на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года. Он разгрузит улицы от заторов и значительно улучшит ситуацию на дорогах.

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