Важное 24 марта 2023, 14:26 Забыть о пробках. Губернатор Воробьев назвал срок открытия путепровода в Раменском Андрей Воробьев: путепровод в Раменском откроют раньше срока

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Путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с тем летом завершится строительство безопасного перехода через ж/д пути на станции Удельная.

Новый путепровод — долгожданный для жителей Раменского и соседних городских округов. Он разгрузит улицы от заторов и значительно улучшит ситуацию на дорогах.

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Существующий железнодорожный переезд регулярно вызывает пробки. Водители тратят в них больше часа.

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«Переезд связывает Егорьевское шоссе и трассу М-5 „Урал“, но заторы создают массу неудобств не только жителям Раменского, Удельного, Быкова, но и Жуковского, Малаховки — люди тратят больше часа в пробке», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Строительство путепровода над железной дорогой в Раменском

По его словам, рядом проживают почти 40 тысяч человек. Новый путепровод улучшит транспортную доступность.

Значимые дорожные проекты

Весной прошлого года в Подмосковье началось строительство четырех важных путепроводов: в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и Раменском.

Почти год назад, в первых числах апреля, мы дали старт строительству четырех крайне важных для Подмосковья путепроводов. Работу начали там, где интенсивность движения поездов очень высокая, а планируется еще больше. Андрей Воробьев

В Раменском округе путепровод строят на территории населенного пункта Быково. Когда работа завершится, проехать участок дороги можно будет уже за 10 минут. Водители забудут о часовых пробках.

На этой строительной площадке трудятся 100 человек. Готовность объекта уже достигла 42%. Новый путепровод в составе развязки будет с двумя полосами движения. Расчетная скорость составит 70 километров в час.

Безопасный переход железной дороги

В июне 2023 года завершится строительство безопасного перехода через железную дорогу на станции Удельная в Раменском округе.

Часто жители нарушали правила перехода, создав со временем так называемую «опасную тропу». Это один из самых аварийных участков на железной дороге Подмосковья.

С 2019 года здесь погибли 19 человек, последний несчастный случай произошел два месяца назад: мужчина попал под поезд при переходе в неположенном месте.

Проект нового перехода через железную дорогу

Осенью прошлого года началось строительство современного и безопасного надземного перехода.

Новый переход соединит Первомайскую улицу и Южный проспект. Откроем его в конце июня. Переход будет остеклен, оборудован лестницами и пассажирскими лифтами.

Губернатор подчеркнул, что совместно с РЖД в Подмосковье реализуют большую программу по ликвидации «опасных троп» и строительству современных переходов в самых аварийных местах.

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