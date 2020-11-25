Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

Московскую область в ближайший час накроет сильный туман. Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными. Видимость на улице будет снижена до утра 26 ноября, предупредило ГУ МЧС России по Подмосковью.

«В ближайший час с сохранением до 10:00 26 ноября в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в Facebook.

Согласно прогнозу, в течение суток видимость на дорогах из-за тумана будет от 300 до 800 метров. Кроме того, температура воздуха опустится ниже нуля градусов, что приведет к гололедице.

Во время тумана спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Пешеходы должны быть предельно внимательными при переходе дорог. Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями стоит переждать непогоду дома.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», — посоветовали в МЧС.

Всю неделю в столичном регионе ожидается снег, который будет сменяться дождем. «360» уже собрал все советы о том, как безопасно передвигаться по скользким дорогам.