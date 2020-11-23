Неделя мокрых снегопадов началась в Москве и области. Советуем, как ездить по скользким дорогам

В ближайшую неделю в Москве и области будет тепло, но влажно. Снег будет сменяться дождем. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть скользко. В такую погоду частенько образуются заторы, растет количество ДТП. Рассказываем, как без пробок и аварий добраться до работы или дома.

В понедельник, 23 ноября, в московском регионе весь день будет идти мокрый снег. Зато в столице будет тепло — до +2 градусов, в области — от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление при этом будет пониженным — около 741 миллиметра ртутного столба. По прогнозу центра погоды «Фобос», снегопады сохранятся до конца недели, пояснил «360» ведущий специалист Александр Синенков. К выходным температура в Москве и области подрастет до +1…+3 градусов и осадки станут мокрыми.

«В ночные часы температура будет отрицательной, но минус будет небольшим — около -2…-1 градусов. В дневные часы будет плюс. Все это из-за того, что практически всю неделю в центр европейской части России будет поступать теплый и влажный воздух, который сформировался над акваторией Северной Атлантики», — сказал Синенков.

В ночь на 24 ноября ожидается 0…+2 градуса, днем +1…+3, пройдет мокрый снег, местами с дождем. Температура в среду будет около нуля, осадки продолжатся. Днем 26 и 27 ноября — тоже около 0…+2, в пятницу — до +3 с дождем и мокрым снегом. В выходные характер погоды существенно не изменится.

Меньше сугробов

Начиная с субботы высота снежного покрова постоянно увеличивается, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. К вечеру воскресенья центральная станция ВДНХ зафиксировала прирост в два сантиметра, к утру понедельника — еще примерно столько же. На юге Московской области осадков гораздо больше — порядка 10-11 сантиметров.

В ближайшие дни температура в регионе будет примерно на три градуса выше нормы. Днем — небольшой плюс, ночью — легкий минус. Осадки в виде мокрого снега и дождя продолжатся — и высота снежного покрова станет меньше.

«Мокрый снег плотный. Он, говоря по-простому, прибивает тот снег, который выпал в выходные. Но тем не менее до конца недели снег еще останется. Конечно, не в Москве, а в области в естественных условиях. На севере его будет меньше, на юге — больше», — добавил Вильфанд.

Осадки — на убыль

Самые сильные снегопады в столичном регионе уже закончились, сообщила «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. И таких обильных осадков на этой неделе больше не ожидается. Регион останется во власти теплого и влажного циклона, но основную силу он уже растерял. Хотя в ночные часы местами может идти снег, днем он будет превращаться в морось и мокрый снег.

«Ночная температура будет около нуля градусов, дневная — положительная всю неделю, 0…+2 в городе. Рассчитывать на таяние снега при такой температуре не приходится. Он будет оседать, высота за неделю уменьшится в большей степени за счет оседания, в меньшей — за счет таяния. Потому что максимальные +2 градуса продержатся от силы два-три часа в дневное время», — добавила Позднякова.

После 28 ноября давление начнет расти, погоду начнет определять антициклон. Поэтому до конца месяца новых обильных снегопадов не предвидится.

Без пробок и ДТП

На скользких или заснеженных трассах часто возникают заторы и возрастает аварийность. Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев посоветовал заранее оценить поведение машины на дороге. Немного потормозить там, где это возможно, посмотреть, как она отзывается на повороты руля. Но только не на городских улицах или во дворах, а на безопасных и безлюдных площадках.

Пробки возникают из-за заторов — например, снега, который не успевают убирать коммунальщики. Чтобы не усугублять ситуацию, важно держать дистанцию, чтобы успеть вовремя остановиться. Нельзя превышать скорость, даже если опаздываешь — в дни непогоды нужно выходить из дома пораньше.

«Будьте вежливы друг с другом. Попытка борьбы за место, когда один влазит, а другой не пускает, заканчивается массовой пробкой на несколько километров. От того, что вы сейчас дадите место, чтобы перестроиться и встроиться в ряд, будет зависеть, сколько вы будете ехать на работу. Простые правила соблюдения коммуникации и соблюдения дистанции дают возможность ехать без пробок», — подчеркнул Бахарев.

Чаще всего лед возникает там, где больше тормозят: перед светофорами и пешеходными переходами. Поэтому начинать останавливаться нужно заранее, но мягче. Тогда машина гарантированно остановится у стоп-линии, а не проедет дальше по инерции.