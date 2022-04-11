Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде

Затяжные дожди придут в Подмосковье на этой неделе. Пик по осадкам ожидается 12 апреля. В Минтрансе региона водителей и пешеходов призвали к особой осторожности на дороге.

Температура на этой неделе переменчивая. Ее значения будут колебаться от 0 и -1 градусов ночью, от +5 до +13 днем. При этом вторник станет самым теплым на неделе — местами ожидается до +19.

Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Водителям напомнили о необходимости всегда сбавлять скорость перед поворотами и переходами. Особая внимательность требуется рядом с магазинами, рынками, остановками.

Строго соблюдайте требования дорожных знаков, выполняйте обгон только в крайнем случае, убедившись в полной безопасности и возможности Минтранс Подмосковья.

Вместе с тем автомобилистам посоветовали не парковаться у шатких конструкций и деревьев.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что дожди в Москве продлятся до четверга.