Москвичам пообещали сильные дожди до середины недели

Начало недели в Центральной России ознаменуется сильными дождями, которые будут самыми интенсивными в понедельник и вторник. В Москве в течение суток выпадет более трети месячной нормы осадков, однако после четверга установится сухая погода, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Над Московской областью зависнет атмосферный фронт, связанный с черноморским циклоном, пояснил эксперт.

В понедельник днем температура воздуха в Москве будет на четыре-пять градусов ниже нормы — столбик термометра поднимется максимум до +7 градусов. Во вторник станет уже теплее, а осадки постепенно пойдут на убыль. Прекратятся они к утру четверга.

«После этого инициативу перехватит антициклон и до конца недели будет обеспечивать жителей региона относительно солнечной и сухой погодой, но с довольно умеренным температурным режимом», — сообщил синоптик.

С утра 11 до утра 12 апреля в Москве выпадет как минимум до 15 миллиметров осадков. Дождь будет лить стеной примерно с 12:00 понедельника до 03:00 вторника. По словам синоптика, ливни подобной силы 11 апреля наблюдались в последний раз в 1913 году (20,4 миллиметра).

«С учетом уже выпавшей небесной влаги общее количество осадков за первые 13 дней текущего месяца достигнет 100% от положенного за весь апрель», — отметил Тишковец.

Жители юго-востока и востока Подмосковья — Ступинский, Коломенский, Воскресенский, Шатурский районы — в понедельник с 70-процентной вероятностью увидят «молниевые разряды», добавил эксперт.

На юго-западе, западе и севере Центральной России (Брянская, Калужская, Смоленская, Тверская и Ярославская области) возможен кратковременный мокрый снег. На юге и юго-востоке (Курская, Орловская, Белгородская, Липецкая, Тульская, Рязанская области) вечером первого дня недели вероятны грозы.