Жителей Подмосковья предупредили о дожде и сильном ветре с 20 по 21 апреля

Усиление ветра и кратковременные дожди ожидаются в Подмосковье с 20 по 21 апреля. В Минтрансе призвали к внимательности на дорогах и соблюдению скоростного режима.

Жителям посоветовали не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. В Минтрансе Подмосковья отметили, что не стоит совершать резких маневров на дорогах.

До конца дня, 20 апреля, в Московской области прогнозируют усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, а также небольшой кратковременный дождь.

А ночью, 21 апреля, температура снизится до +1 градуса, будет ветер с порывами до 15 метров в секунду Минтранс Подмосковья.

В ведомстве добавили, что местами пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. А жителей Москвы предупредили о сильном ветре и мокром снеге почти на сутки.