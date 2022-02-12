Жителей Подмосковья на фестивале угостили тремя видами необычного плова

В подмосковной Балашихе прошел гастрономический фестиваль. На нем жители округа попробовали несколько необычных блюд, сообщило «РИАМО в Балашихе».

Среди блюд были разнообразные виды шашлыка и сладости от фермеров. Кроме того, для гостей фестиваля приготовили 150 килограммов плова трех видов.

«Наша цель — познакомить людей с национальной кухней, создать приятную атмосферу», — рассказала организатор мероприятия Ирина Ермолова.

Для мероприятия приготовили три вида ароматного плова — самаркандский, праздничный и таджикский. Кроме того, на фестивале были деликатесы из мяса и рыбы, а также сладости от пяти фермерских хозяйств.

«Планируем организовывать подобные мероприятия на постоянной основе, поэтому ждем всех жителей. Будет весело!» — пообещала начальник Управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Ранее эксперты назвали средний чек за романтический ужин в ресторанах Подмосковья. В частности, в Балашихе стоимость похода в ресторан варьируется от 1,8 до трех тысяч рублей.