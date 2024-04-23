Подмосковье 23 апреля 2024, 16:18 Жителей Одинцова пригласили вступить в ряды дружинников пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Читать 360tv в

Жителям Одинцовского округа предложили создать добровольные народные дружины, которые будут помогать полицейским патрулировать улицы. Графики обходов территории будут координироваться с правоохранительными органами.

Для активистов закупят форму единого образца и разгрузки для средств индивидуальной защиты. В состав патрульных групп войдут местные жители, имеющие опыт боевых действий, в том числе и участники специальной военной операции.

Реклама

Патрулировать планируют крупные микрорайоны и жилые комплексы в Одинцове, Немчиновке, Трехгорке, а также другие населенные пункты округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки для участников СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».