Подмосковье 04 апреля 2024, 16:33 Андрей Воробьев: в Подмосковье расширили меры поддержки для участников СВО Медиасток.рф

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Меры поддержки участников СВО расширили в Подмосковье. Они касаются квотирования рабочих мест и расширения льготных категорий в рамках программы социальной газификации, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Закон о расширении мер поддержки приняли на заседании Мособлдумы. По словам главы региона, один из серьезных вопросов для участников СВО после возвращения домой стал поиск работы. Новый закон позволит мотивировать предприятия принимать ветеранов боевых действий. Он отметил, что их профессиональные качества будут востребованы. Квота приема на работу составит 1% от среднесписочной численности работников для компаний, где трудятся более 100 человек.

Поддержка участников спецоперации — разноплановая, комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Важно делать все необходимое, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни наши бойцы чувствовали заботу, имели надежную опору. Андрей Воробьев

Принимающие героев на работу предприятия уже сейчас получают субсидии по федеральной программе. При этом малые и средние предприниматели смогут получить статус социальных и также рассчитывать на господдержку.

Кроме того, участники СВО и их семьи получат возможность бесплатно провести газ к дому в рамках президентской программы. Для этого нужно подать заявку на «Госуслугах».

Депутаты также утвердили льготу для жителей с первой группой инвалидности и тех, кто ухаживает за детьми-инвалидами.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сейчас в Подмосковье проживают около 79 тысяч ветеранов боевых действий. Меры поддержки необходимы для того, чтобы они были уверены в завтрашнем дне и благополучии своих семей.

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