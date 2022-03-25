Жителей Новых Химок пригласили на выездную администрацию 26 марта

Выездная администрация пройдет в Новых Химках 26 марта. Она будет работать с 10:00 до 15:00 в школе № 26 по адресу: Молодежная улица, 54а. Мероприятие анонсировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Источник фото: телеканал «360»

Все управления администрации и службы городского округа будут принимать обращения горожан. Желающие смогут на месте получить профильную консультацию по интересующему вопросу или предложить инициативу по улучшению качества жизни в Химках.

Источник фото: телеканал «360»

«Это третья выездная администрация в 2022 году. Формат уже доказал свою эффективность и востребованность — и мы обязательно продолжим эту работу. Каждую субботу мы выезжаем в новый микрорайон», — рассказал Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

Записаться на прием и заранее обозначить интересующий вопрос можно по номеру территориального управления Новогорск-Планерная: 8 (985) 381-83-06.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее, 22 марта, администрация провела встречу с жителями Старых Химок. Пришли более 100 жителей. Дмитрий Волошин сделал вывод о том, что «эти форматы нужно продолжать».