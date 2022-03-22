Администрация провела выездную встречу с жителями Старых Химок

Начальники целого ряда управлений администрации городского округа Химки организовали выездной прием населения. Он прошел в Старых Химках на базе школы № 28 — местные жители могли лично обратиться к главе городского округа Дмитрию Волошину.

«В этом году мы проводим второй раз это мероприятие мы видим, что оно пользуется большой популярностью. На сегодняшний день более 100 жителей к нам пришли. Я понимаю, что эти форматы нужно продолжать, следующая выездная администрация у нас будет в Новых Химках. Мы всех приглашаем», — сказал Волошин.

Помимо главы, на выездном приеме население были специалисты в области градостроительства и архитектуры, социальной политике, культуры и спорта, территориальной безопасности, а также специалисты в области ЖКХ. Последним традиционно задают больше всего вопросов, в частности, о тарифах за отопление.

Кроме того, за помощью можно было обратиться и к депутатам городского округа. Например, Ольга Кобзекова не смогла самостоятельно перевести ребенка из одного детского сада в другой, пришла за помощью к специалистам, которые отвечают за сферу образования.

«У нас один ребенок ходит в садик, и мы хотим, чтобы младшая попала в тот же сад в который ходит первый ребенок. Нам все рассказали, мы написали заявление: соберем список документов и отнесем в управление образования». — пояснила Кобзекова.

Следующий выездной прием населения состоится 26 марта, время и место можно уточнить в Telegram-канале Дмитрия Волошина, а также в других социальных сетях главы городского округа и на сайте администрации.