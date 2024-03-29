Подмосковье 29 марта 2024, 09:42 Жителей Химок пригласили на военную службу по контракту Медиасток.рф

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Жителей Подмосковья старше 19 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, пригласили на службу по контракту в Вооруженных силах России. Документ подписывают на шесть, восемь, 12 и более месяцев.

Как рассказали в администрации округа, контрактники получают разовую выплату в размере 600 тысяч рублей, а также довольствие до 80 тысяч во время обучения в полевых лагерях и 170-200 тысяч при выполнении задач в зоне СВО. Минобороны также гарантирует социальную защиту и льготы для всей семьи.

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«Контрактники — это профессионалы. Их подготовка ведется системно и целенаправленно по определенному профилю. Для них также предусмотрены: повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки», — сказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Подробнее о службе по контракту можно узнать по телефону 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф, по электронной почте info@kontraktmo.ru, а также в военкомате по адресу проспект Мира, 11.

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