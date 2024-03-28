Подмосковье 28 марта 2024, 13:04 Жителей Дубны пригласили на занятия по оказанию первой помощи Пресс-служба администрации города или района

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Жителей Дубны научат оказывать первую помощь и взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях на проекте «Лекторий ВПСО „Дубна“». Занятия проведет представитель Российского общества первой помощи, аттестованный спасатель проекта «Спасатель.Рядом» Виталий Мосалов.

Как рассказал инструктор, навыки оказания первой помощи будут полезны каждому. Первое занятие пройдет 7 апреля.

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«Инструкторский состав ВПСО „Дубна“ запускает цикл курсов на постоянной основе, среди которых будет курс по первой помощи в кризисных ситуациях. Каждый должен уметь остановить массированное кровотечение, распознать критическое состояние у пострадавшего, поддержать его психологически, оказать какую-то элементарную помощь. Это навыки, в общем-то, доступные каждому», — сказал он.

В программе проекта теоретические и практические занятия.

Волонтерский поисково-спасательный отряд «Дубна» — это сообщество неравнодушных людей, которые хотят помочь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Его участники занимаются поиском пропавших людей, а также собирают гуманитарную помощь.

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