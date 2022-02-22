«У нас есть возможность помочь». Как жителей Донбасса встретили в разных округах Подмосковья

Первых жителей Донбасса, приехавших утром в Подмосковье, уже развозят к местам размещения. Их подготовили в шести городских округах. Их главы рассказали «360» о том, как организовано обустройство людей.

Клин

Более 300 человек примут в Клину. Глава городского округа Алена Сокольская рассказала «360», что людей разместят в оздоровительном центре, причем при расселении постараются учесть семьи, родственников и друзей. На территории центра также есть отдельный корпус общежития, где предоставят квартиры людям, приехавшим с детьми грудного возраста.

«Дети школьного возраста будут ходить в нашу школу вместе со всеми другими ребятишками. Учебный процесс будет обычный для них, ничего специально не нужно придумывать. Я думаю, что это очень важно, потому что дети будут адаптированы среди своих сверстников. Есть дошкольные учреждения, но с учетом наполняемости мы уже будем смотреть, кого из детей мы сможем принять, а для других постараемся организовать дополнительные группы, может быть, краткосрочного пребывания в других зданиях нашего центра», — сообщила она.

Дети также смогут посещать спортивные секции. Есть два катка, куда ребята тоже смогут ходить на тренировки. А для занятий творчеством есть школа искусств имени Чайковского.

По словам Сокольской, сейчас решают вопрос с помощью в поиске работы.

«У нас есть сегодня такая возможность на ряде предприятий. Мы разговаривали с нашими предпринимателями, руководителям предприятий — все готовы оказать помощь по трудоустройству. Причем, если будет необходимо, даже обучить определенным профессиям», — сказала Сокольская.

Многие жители Клина активно интересуются и спрашивают, как помочь беженцам. Клин — туристический город, там всегда рады гостям, отметила Сокольская.

Подольск

В Подольске подготовили места для 150 человек, и люди уже приехали и пообедали.

Источник фото: телеканал «360»

Исполняющий обязанности главы округа Дмитрий Жариков сообщил, что для этого подготовили базу отдыха, будет задействован детский лагерь.

«Наша задача — дать все необходимое людям, которые попали в такую трудную жизненную ситуацию, оказать медицинскую, психологическую помощь, дать кров, питание, обеспечить всем необходимым», — сказал Жариков.

Беженцам в Подольске также помогут с работой, а детям — с учебой. Подольчане никогда не оставались в стороне от бед и готовы подставить плечо, добавил он.

Маша и Тая познакомились в поезде и теперь неразлучны, несмотря на разницу в возрасте. Источник фото: телеканал «360»

Волоколамск

В Волоколамском округе по поручению губернатора разместят около 160 человек. Они будут жить в оздоровительном лагере. Глава муниципалитета Михаил Сылка рассказал, что школы готовы принять учащихся, есть места и в детских садах. Женщины при желании смогут устроиться на местные предприятия.

Заселение в Волоколамске. Источник фото: телеканал «360»

«У нас есть места для женщин, потому что у нас есть и швейные фабрики, и сельхозпредприятия. Конечно же, все это будет по их желанию. Наши жители и Волоколамский городской округ готовы принять и обеспечить всем необходимым», — сказал Сылка.

Перерыв на мультфильм. Источник фото: телеканал «360»

Зарайск

Глава Зарайска Виктор Петрущенко сообщил, что всех прибывающих из Донбасса людей разместят в оздоровительном центре. Их встретят врачи, которые проведут ПЦР-тестирование и при необходимости полное медицинское обследование.

«У нас оздоровительный лагерь работает только в летний период, но вчера утром мы просто все по новой протопили, вышли повара, завезли продукты питания», — сказал Петрущенко.

В Зарайск приедут женщины, грудные дети и пенсионеры.

«Врачи все наготове, мы наготове, надеемся, что сможем предоставить все те условия, чтобы люди себя чувствовали как дома», — сказал глава округа.

Людям также будут готовы оказать психологическую помощь.

Пушкино

По дороге к расселению в городском округе Пушкино. Источник фото: телеканал «360»

По дороге к расселению в городском округе Пушкино. Источник фото: телеканал «360»

Наро-Фоминск

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил, что встреча беженцев организована на качественном уровне. Этим занимались структуры правительства региона и администрация округа.

«Начиная уже с города Калуги в каждом вагоне находится волонтер, который беседует с беженцами, происходит распределение по точкам конечного прибытия. Наша задача здесь непосредственно по поручению губернатора Московской области организовать прием, распределение по автобусам, обеспечение водой, сухими пайками, горячим питанием и отправку по точкам распределения», — рассказал Шамнэ.

Глава округа отметил, что всего сегодня утром в Подмосковье приехали более 900 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье не собираются вводить режим ЧС из-за беженцев, как поступили в ряде других регионов. Воробьев объяснил, что в этом нет никакой необходимости, поскольку все службы планово работают и взаимодействуют.