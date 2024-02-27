Подмосковье 27 февраля 2024, 16:44 Жителей апартаментов в Подмосковье проинформировали о форматах участия в выборах президента

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Мобильные пункты приема избирателей будут работать на территории жилых комплексов с апартаментами в Подмосковье до 11 марта. Один из них открылся в ЖК «Спутник» в Красногорске.

В Мособлизбиркоме рассказали, что с просьбой организовать работу пункта приема заявлений обратилась управляющая компания ЖК «Спутник». В этих апартаментах проживает около шести тысяч избирателей, но статус жилья не позволяет им оформить постоянную регистрацию. То есть, люди смогут проголосовать на близлежащем избирательном участке только в том случае, если подадут заявление о голосовании по месту нахождения. Для этого здесь и открыли мобильный пункт.

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Первым днем работы пункта приема стало воскресенье, 25 февраля. В первые часы здесь собрали уже 10 заявлений от избирателей.

Работу мобильного пункта в «Спутнике» обеспечивает территориальная избирательная комиссия Красногорска.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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