Подмосковье 15 мая 2023, 14:18 Житель Шатуры стал призером в гонках на грузовиках в Рязани Александр Ильичёв

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Александр Ильичев из Шатуры занял третье место в гонках на грузовиках, которые прошли в Рязанской области. Он смог преодолеть трассу быстрее, чем многие другие участники.

«Гонки на грузовиках — это не только высокая скорость и адреналин, но и огромный труд и упорство. Такие соревнования требуют от участников стратегического мышления, так как каждый заезд должен быть продуман до мельчайших деталей», — рассказал Александр Ильичев.

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Спортсмен из Подмосковья участвовал в гонках в составе команды «Технолазер». Благодаря профессиональным качествам водителей и штурманов удалось показать хороший результат и подняться на третью ступень пьедестала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил ключевые направления развития Шатуры. Это инвестиции в экономику и рабочие места.