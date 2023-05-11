Подмосковье 11 мая 2023, 16:11 «Инвестиции в экономику и рабочие места». Андрей Воробьев — о развитии Шатуры Губернатор Воробьев обозначил ключевые направления развития Шатуры

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Школу на 1,1 тысячи мест откроют в пятом микрорайоне Шатуры в этом году, а в 2024-м начнется строительство новой в Рошале — она примет 825 учеников. Кроме того, стартовал ремонт центральной городской поликлиники для взрослых. Об этом глава городского округа Алексей Артюхин рассказал на рабочей встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Мы с вами продолжительное время работаем. Сначала вы были в небольшом городском округе — Рошале, а сейчас Шатура — территория удаленная. И, как любая удаленная территория, прежде всего, она нуждается в инвестициях в экономику и создании рабочих мест», — подчеркнул Воробьев, обратившис к главе округа.

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В прошлом году в Шатуре капитально отремонтировали школу № 1.

«Сложнейший объект. Самая старая школа города, самая первая, поэтому, было особенно важно сделать так, чтобы и детвора, и учителя, и родители остались довольны», — доложил Артюхин.

Проект капитального ремонта школы № 6

По его словам, задачу удалось выполнить в срок, а в этом году отремонтируют школу № 6 на улице Свердлова в Рошале. Постройке уже свыше 50 лет, и здесь начнут с укрепления фундамента, замены коммунальных сетей, мебели, оборудования. Работа завершится к августу.

К концу следующего года в Шатуре отремонтируют центральную городскую поликлинику для взрослых. Это сделают по масштабному проекту «Поликлиника. Перезагрузка».

Экономика и инвестиции

В Шатуре, по словам Артюхина, — три ключевых направления экономики. Это мебельное производство, химический и агропромышленный кластеры. Все они активно развиваются.

Помимо существующего индустриального парка «Рошаль», в городском округе запланировали создать бизнес-кластер площадью 900 гектаров. Резидентами смогут стать около 20 компаний.

«В мебельное производство нам удалось привлечь две новые организации, которые в прошлом году уже выпустили свою первую продукцию. Если раньше у нас работало две тысячи человек, то на вновь созданных рабочих местах у нас еще 500 специалистов трудоустроено», — отметил глава Шатуры.

Активное развитие получила и льготная программа «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, площадь посевных площадей в Шатуре достигла уже 12 тысяч гектаров.

Вскоре реконструирую молочно-товарную ферму, откроют новые аграрные цеха, и все это принесет дополнительные рабочие места жителям. На трех рыбоводческих хозяйствах уже трудятся более 250 человек.

Благоустройство

За прошлый год в Шатуре отремонтировали 19 дворов, установили современные детские площадки в местах с высоким запросом на них. Работа продолжится и в этом году.

В 2022-м благоустроили бульвар Мира, а вскоре начнется реконструкция места отдыха вокруг Спортивно-культурного центра «Рошаль» и проспекта Ильича в Шатуре.

Проект благоустройства Спортивно-культурного центра «Рошаль»

Кроме того, активно идет рекультивация бывшего мусорного полигона. Это процесс восстановления поврежденных земель.

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