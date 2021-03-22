Житель Раменского пытался угнать машину скорой и напал на полицейских

В подмосковном Раменском местный житель чуть не угнал машину скорой помощи и напал с лопатой на полицейских. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Московской области.

Бригада скорой приехала по вызову в сельское поселение Софьинское для оказания помощи 32-летнему разнорабочему, который неадекватно себя вел и пытался совершить самоубийство в одном из складских помещений. Скорую вызвали очевидцы. Врачи оказали мужчине помощь и попытались поместить его в машину, чтобы доставить в больницу, но тот оказал сопротивление и попытался угнать автомобиль. Он набросился с кулаками на водителя, после чего на место вызвали уже сотрудников полиции.

Стражи порядка пытались успокоить буйного мужчину, но тот игнорировал их требования и, вооружившись лопатой, замахнулся на одного из сотрудников. Полицейский применил табельное оружие и несколько раз выстрелил, от полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

«Следователями проведены допрос свидетелей, изъяты записи камер видеонаблюдения. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудника полиции. В ближайшее время будет назначена биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая, а также баллистическая экспертизы», — сообщила старший помощник руководителя главка СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

В Красноярске ранее директора одного из предприятий заподозрили в убийстве девушки, тело которой он пытался растворить в кислоте.